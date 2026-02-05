«Не про грязь, а про протест»: психиатр объяснил тренд зумеров «не мыться год»

Эксперименты с отказом от гигиены — это не единая «мода поколения», а способ привлечь внимание, заявить о себе или выразить протест, рассказал РИАМО врач-психиатр, психотерапевт сети клиник «Персона» и «Прозрение» Александр Забозлаев.

«У многих сохраняется детская реакция отказа и оппозиции. Это вариант инфантилизации, позиционирования себя как ребенка. У меня даже есть любимый тест: я иногда спрашиваю, кем лучше быть — взрослым или ребенком? Большинство зумеров отвечают: „Конечно, ребенком“. Такой эксперимент — это способ вызвать к себе заботу, пусть даже в форме негодования по поводу неприятного вида», — рассказал Забозлаев.

Он добавил, что тут замешан экспериментаторский интерес. «А что будет, если…?». Ближе всего тот человек, на котором можно поставить эксперимент, — это ты сам. Почему бы не посмотреть?

«Это честный подход — не использовать кого-то, а поэкспериментировать на собственной натуре. Это соотносится с нормальной подростковой поведенческой реакцией — интересом к своему внутреннему миру и своим пределам. Иногда это может быть замешано на дизморфофобической реакции: „Если мне все равно не нравится, как я выгляжу, то я доведу это до абсурда и перестану заниматься собой вовсе“», — отметил врач.

Забозлаев напомнил, что если что-то становится трендом — это самый простой способ быть своим в определенной общественности, даже распределенной по сети. Если кто-то в твоей референтной группе перестал мыться, чтобы быть оригинальным, то почему бы не сделать так же?

«Классический подростковый бунт: „Если взрослые (родители) моются и соблюдают гигиену, то я не буду этого делать, чтобы отличаться от вас“. Это способ заявить о своей отдельности», — разъяснил специалист.

