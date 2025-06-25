Не повышать голос: как реагировать на истерику ребенка без крика и давления

Во время детской истерики важно не срываться и не повышать голос — родительская поддержка и спокойствие помогут быстрее вернуть малышу контроль над эмоциями, сообщила РИАМО психолог Городского психолого-педагогического центра Ольга Сличная.

«Фразы „Немедленно успокойся!“, „Прекрати или мы уходим!“, „Веди себя прилично!“ в такой ситуации не работают. Маленькие дети еще не умеют управлять эмоциями и часто не понимают, что с ними происходит. Окрик родителей только добавляет отрицательных эмоций: малыш видит, что родители недовольны, но сделать ничего не может», — сказала Сличная.

Она отметила, что родителям стоит учиться распознавать сигналы надвигающейся истерики и заранее переключать внимание ребенка.

«Можно предложить попить воды, умыться, перекусить. Если это помогает, важно понять причину расстройства. Четко озвучьте ее: „Ты злишься, потому что я не купила тебе куклу“ или „Ты расстроился, что не успел выйти на улицу до дождя“. Это поможет ребенку осознать свои чувства и научит говорить о них», — порекомендовала психолог.

По словам Сличной, во время самой истерики не нужно что-то объяснять или убеждать — ребенок не воспринимает информацию. Лучше сесть напротив, спокойно сказать: «Я понимаю, ты обижен, но так себя вести нельзя». Это покажет, что родители рядом и не теряют контроль.

«После окончания истерики сделайте паузу около 15 минут. Затем вместе с ребенком обсудите, что произошло. Обратите внимание на последствия: „Я расстроена“, „Мы опоздали“ и так далее. Объясните, что злиться и расстраиваться — нормально, но выражать чувства можно иначе. Предложите альтернативы: рассказать словами, порисовать или побить подушку. Ребенок должен понять: истерика — это недопустимый и неэффективный способ добиться желаемого», — заключила специалист.