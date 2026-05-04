Не помогло: женщина в США инсценировала свою смерть, чтобы избежать наказания

45-летняя Шеннон Уилсон из Массачусетса инсценировала собственную смерть от рака, чтобы избежать наказания за пьяное вождение. Обман вскрылся после нового задержания, сообщает Infox со ссылкой на CBS.

В 2022 году Уилсон задержали за управление автомобилем в нетрезвом виде. Позже в суде она заявила, что страдает неоперабельным раком мозга. В другом уголовном деле защита утверждала, что женщина проходит лечение в хосписе, а затем передала в суд свидетельство о смерти.

Прокуроры выяснили, что документ оказался поддельным. В материалах дела значились вымышленный врач, несуществующий хоспис и фиктивное похоронное бюро.

Обман раскрылся после того, как Уилсон вновь арестовали — на этот раз за вождение без прав. Помощник окружного прокурора Алекс Зейн отметил, что женщина пошла на подлог, чтобы избежать ответственности. По его словам, даже бывший партнер Уилсон был уверен, что она умерла, и скорбел о ней.

Суд постановил заключить женщину под стражу с возможностью освобождения под залог в 50 тысяч долларов (около 4,5 млн рублей). Защита настаивает, что обвиняемая не причастна к созданию или подаче фальшивых документов. Сама Уилсон вину не признает, однако судья усомнился в ее доводах.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.