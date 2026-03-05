Не получилось: тюменец хотел лишить экс-жену алиментов из-за ее «богатства»

Житель Тюмени попытался через суд отменить алименты бывшей супруге, сославшись на улучшение ее материального положения, однако получил отказ, сообщает nashgorod.ru .

После развода мужчина обязан выплачивать экс-супруге 0,5 прожиточного минимума. Средства предназначены не ребенку, а матери, поскольку общему малышу еще не исполнилось трех лет.

Истец утверждал, что женщина не нуждается в поддержке: по его словам, она неофициально работает и может позволить себе отдых за границей. Однако суд не принял эти доводы.

«Истец не предоставил бесспорных доказательств того, что его материальное или семейное положение изменилось настолько, что он объективно не может исполнять обязательства. Также стоит учитывать, что алименты на ребенка, которые получает мать, не учитываются при оценке ее нуждаемости, так как это целевые средства на обеспечение нужд малыша», — отметили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

В суде подчеркнули, что наличие или отсутствие дохода у бывшей супруги не освобождает от обязанности содержать ее до достижения ребенком трех лет.

