Не поехавший на СВО депутат недоумевает, за что его наградило Минобороны

Депутат заксобрания Владимирской области Роман Кавинов заявил, что не знает, почему Минобороны вручило ему медаль. Во время частичной мобилизации парламентарий говорил, что готов принять участие в призыве, но на фронте так и не оказался, сообщает Газета.ru .

Чиновник сказал, что медаль он получил достаточно давно. Кавинов добавил, что, «честно говоря, не знает», за что именно оборонное ведомство решило его наградить.

Однако владимирский депутат предположил, что вручение медали может быть связано с его гуманитарной деятельностью и помощью российским военным на передовой.

«Но я посмотрел и так понял, что эти медали вручает министерство обороны тем гражданским лицам, которые наиболее активно взаимодействуют с фронтом», — сказал депутат Законодательного собрания Владимирской области.

В 2022 году, когда в России началась частичная мобилизация, Кавинов утверждал, что готов принять участие в призыве. Тем не менее на СВО депутат так и не отправился. Позже он рассказал журналистам, что тогда не имел в виду добровольную службу в войсках — он планировал пойти служить, если бы ему прислали повестку.

Кавинов также заявлял, что он является офицером запаса.