Не опять, а снова: Анастасия Волочкова снялась голой в бане

49-летняя балерина Анастасия Волочкова обнажилась в бане и поделилась голыми фотографиями с подписчиками, сообщает Super.ru .

Звезда является счастливой обладательницей собственной бани — ее построили по индивидуальному проекту Волочковой на территории ее особняка.

Балерина нередко публикует горячие фотографии из своей любимой бани. Вот и в этот раз она поделилась с поклонниками откровенными снимками. В кадре звезда лежит голой на деревянной скамье. Волочкова скрывает интимные части тела за банными вениками.

«Лучший вариант отмыться от завистников и негатива — моя любимая домашняя русская баня на дровах…» — написала звезда.

Ранее Волочкова заявила, никогда не уедет из России, даже ради любимого мужчины-иностранца. Также она отметила, что не собирается снова замуж.