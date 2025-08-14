«Замуж никогда не пойду»: Волочкова прокомментировала свое появление с «шейхом»

Волочкова — о выходе в свет с «шейхом»: он не имеет отношения к Эмиратам

Недавно появилась информация о выходе в свет балерины Анастасии Волочковой в сопровождении арабского шейха Аркади. Сообщалось, что он пообещал бывшей приме Большого театра увезти ее в Объединенные Арабские Эмираты и стать ее мужем. Общественная Служба Новостей выяснила, готова ли известная танцовщица связать себя узами брака с иностранцем.

Волочкова призналась, что ей уже надоело комментировать ситуацию с «арабским шейхом».

«Слушайте, мы просто снимали кино, понимаете, я была в роли, а парень, который был якобы шейхом, никакого отношения к Эмиратам не имеет, он армянин с таким экзотическим именем, который решил подыграть мне, что сделал предложение и пообещал украсть», — отметила она.

Балерина подчеркнула, что на данный момент не рассматривает возможность замужества.

«Какой гарем? Вы о чем? Я люблю свободу и вольна сама решать, с кем мне быть и строить свое счастье», — подчеркнула Волочкова.

Она также добавила, что не планирует никакие отношения в ближайшем будущем.

«Замуж никогда не пойду, мне хватило», — заключила звезда.