Не обижать и отпустить на волю: как поступить с найденной летучей мышью

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В министерстве лесного хозяйства Нижегородской области рассказали, что делать, если человек обнаружил летучую мышь. Редкое животное нельзя трогать голыми руками, палками или подбрасывать, сообщает pravda-nn.ru .

При встрече с летучей мышью лучше надеть плотные перчатки и накрыть ее полотенцем, затем посадить в коробку с отверстием для воздуха.

Здоровое животное можно смело отпускать на волю, но стоит обратить внимание на погоду: мышки плохо переносят холод.

О больной летучей мыши можно сообщить по круглосуточном телефону в Нижнем Новгороде: 8 (831) 433 - 22-11 или в Минлесхоз: 8 (831) 430 - 15-94.

Ранее в Нижнем Новгороде нашли летучую мышь с поврежденным левым крылом. Ее отправили в центр помощи рукокрылым в Москве, перед поездкой накормив насекомыми.

Летучая мышь — редкое млекопитающее животное небольшого размера, преимущественно ночное. Они относятся к отряду рукокрылых и перемещаются по воздуху, машут крыльями, подобно птицам.