Не нужно высказывать претензии: психолог дала советы по примирению после ссоры

Ссоры в парах происходят, и это обычное дело, но после размолвки очень важно восстановить доверие и не отдаляться друг от друга. Об этом РИАМО сообщила семейный психолог, эмоционально-фокусированный терапевт Яна Катаева.

Даже между самыми близкими людьми возникают ссоры и разлады. Это совершенно нормальное явление, и очень важно вовремя восстанавливать связь. Катаева отмечает, что мириться надо так, чтобы не оставалось недосказанности и осадка. Кроме того, нельзя делать вид, что ничего не произошло, так просто подвешивается ситуация в воздухе, а сама проблема никуда не уходит. В попытках объяснить, что задело и что привело к такому поведению, не нужно высказывать претензии. Это приведет лишь к новым ссорам.

«Нужно обозначить, что между нами осталось недопонимание, к нему нужно вернуться, чтобы оно больше не висело. Предложить аккуратно обсудить, как это было для каждого из нас, позже. Например, завтра утром, на свежую голову. И выразить желание помириться: „Слушай, я очень расстроена тем, как мы вчера поговорили. Сейчас боюсь это обсуждать, чтобы не поссориться снова. Давай остынем и попробуем завтра? Не хочу, чтобы это висело между нами. Мир?“» — советует Катаева.

Если говорить совсем никак не получается, но и «как ни в чем ни бывало» не хочется, вот вариант без слов. Он оставляет недосказанность, но хотя бы дает поставить символическую точку в ссоре или как минимум «точку с запятой». Нужно встретиться с партнером глазами и внимательно посмотреть друг на друга. Подойти, обнять, постоять молча и выдохнуть.

«Если партнер начинает общаться, словно ничего не случилось, а вы не готовы замять ссору, вам все еще обидно и грустно, и страшно, что, если вы подыграете ему, он решит, что все в порядке и прояснять ситуацию не нужно, то дайте понять, что вы видите его желание помириться и сами тоже устали от ссоры. Поблагодарите за шаги навстречу, скажите, что пока не можете вернуться к общению, еще слишком больно. Если знаете, что помогло бы вам, скажите об этом», — добавила семейный психолог.

Катаева отмечает, что не сами ссоры губят отношения в парах, а недоверие и пропасть, которая образуется между людьми. Именно поэтому так важно уметь мириться.