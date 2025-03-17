«Не нравится только геям*»: депутат Калуги призвал девушек чаще носить мини-юбки

Калужский депутат от ЛДПР Евгений Руденко предложил женщинам чаще носить мини-юбки, утверждая, что это увеличивает их шансы выйти замуж и способствует росту демографии, сообщает «Осторожно, новости» .

«Депутаты Тарусы просят тарусянок чаще надевать мини-юбки в солнечные дни. Для повышения демографии России», — написал парламентарий в своем посте во «ВКонтакте».

Под постом народного избранника вспыхнула дискуссия, в ходе которой Руденко заявил, что в ЛДПР девушки «периодически радуют ребят мини-юбками», а якобы из-за скромности россиянки стали реже выходить замуж.

По мнению депутата, ношение мини-юбок значительно повышает шансы представительниц прекрасного пола на замужество. На возражения одного из пользователей он ответил, что только геям* не нравятся девушки в мини-юбках.

«Я говорю про реальных пацанов, а не про педиков», — резко ответил Руденко комментатору, который обвинил его в распущенности.

*Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено.