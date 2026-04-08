Не нашла кандидата: москвичка требует полмиллиона с брачного агентства

В прошлом году москвичка обратилась за услугами в брачное агентство, чтобы ей помогли найти мужчину. В итоге женщина сходила на свидание с женатым, а затем потребовала деньги обратно, сообщает «Осторожно, Москва» .

Жительница столицы заключила договор и оформила рассрочку на полмиллиона рублей. Через полгода она потребовала расторгнуть договор, потому что так и не нашла вторую половинку.

Однако вернули женщине только 180 000 рублей. Остальные 320 000 рублей удержали за трех предложенных кандидатов. Москвичка отметила, что первый мужчина оказался женат, второму не понравилось, что у нее есть дети, а третий не соответствовал ее требованиям. Ей предложили еще двух мужчин, но и те пришлись женщине не по душе.

Во время судебного заседания выяснилось, что клиентка брачного агентства встречалась с женатым мужчиной на протяжении трех месяцев. Второй кандидат не отказывался от свидания, а только предложил перенести его на выходной день. Третий подходил под ее требования, потому что работал дипломатом в Австрии. В итоге суд встал на сторону брачного агентства, а женщина осталась без мужа и без денег.

