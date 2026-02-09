Не наравне, а наряду: в проекте конституции Казахстана поменяли статус русского языка

Зампредседателя конституционного суда Казахстана Бакыт Нурмуханов рассказал, что в республике поменяли формулировку пункта об использовании русского языка в проекте новой конституции. Об этом сообщает РИА Новости .

31 января комиссия по конституционной реформе разместила в Сети проект новой конституции страны. В статье 9 написано, что в государственных организациях и органах местного самоуправления наравне с казахским языком официально употребляется и русский. Теперь слово «наравне» заменили на «наряду».

Как отметил Нурмуханов, специалисты правительства республики, парламента, администрации президента, лингвисты и иные эксперты внесли данные редакционные и стилистические изменения в проект документа, чтобы обеспечить в нем терминологическую и семантическую единообразность.

21 января лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ, по которому в стране создается комиссия по конституционной реформе. Она проводит заседания и занимается анализом инициатив по парламентской реформе и подготовкой изменений в главный закон республики. Члены указанной комиссии уже детально рассмотрели предложения, которые затронули все разделы и 77 статей, что составляет 84% текста документа.

