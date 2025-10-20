Не надо паниковать: что делать, если вы стали жертвой мошенников

Фишинговые письма, поддельные уведомления от банков, соцсетей или онлайн-магазинов могут привести к краже личных данных, доступа к аккаунтам и финансовым потерям. Если человек подозревает, что стал жертвой мошенничества, то важно действовать быстро и системно, сообщил РИАМО руководитель направления поддержки пользователей Почты и Облака Mail Павел Андреев.

«Первое, что необходимо сделать, — не поддаваться панике и зафиксировать все детали. Сохраните подозрительное письмо полностью в email, не открывая его, чтобы можно было отследить источник. Сделайте скриншоты всех уведомлений и переписок, запишите точное время их получения, адрес отправителя и любые подозрительные ссылки. Эти данные понадобятся для обращения в службу поддержки и, при необходимости, правоохранительные органы», — сказал Андреев.

Он уточнил, что если человек кликнул на ссылку или ввел пароль в подозрительном письме, то следует немедленно сменить пароль в учетной записи и активировать двухфакторную аутентификацию, если она доступна. Еще нужно проверить настройки пересылки писем и автосохранения, чтобы убедиться, что они не перенаправляются на неизвестные адреса. Если есть подозрение на заражение компьютера или смартфона, то нужно провести полное сканирование антивирусной программой.

По словам эксперта, следующий шаг — обратиться в службу поддержки. К обращению важно приложить оригинал письма в EML-формате, а также запросить блокировку подозрительного аккаунта, чтобы предотвратить дальнейшую рассылку мошеннических сообщений.

«Поскольку преступники часто используют почту для получения доступа к социальным сетям, интернет-банку и другим сервисам, крайне важно проверить все связанные аккаунты. Смените пароли на всех сервисах, связанных с вашим адресом электронной почты, проверьте историю входов и завершите все неизвестные сессии. Также стоит убедиться, что не были созданы поддельные аккаунты от вашего имени», — добавил собеседник.

Еще, по мнению специалиста, важно принять меры для предотвращения повторного мошенничества. В данном случае важно:

— не открывать письма и вложения от неизвестных отправителей;

— проверять адрес отправителя, а не только название компании в письме, сравнивая его с указанным на официальном сайте;

— не переходить по ссылкам из писем — лучше вручную вводить адрес сайта в браузере;

— использовать антивирусное ПО;

— быть внимательным при открытии писем, которые вы не ожидали получить.

Андреев подчеркнул, что мошенничество представляет серьезную угрозу, но при правильных и быстрых действиях можно минимизировать последствия. Ключ к безопасности — это последовательность действий, фиксация доказательств и уведомление служб поддержки и правоохранительных органов. Своевременная реакция позволяет восстановить доступ к почте и защитить личные данные.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.