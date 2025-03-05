«Не надо фальши»: стало известно, каким должен быть настоящий комплимент

В хорошем комплименте в первую очередь важна искренность, а во-вторых — конкретика. При этом важно учитывать особенности и таланты человека, которому комплимент делается, сообщила РИАМО психолог Городского психолого-педагогического центра департамента образования и науки Москвы Юлия Даниелян.

«Чтобы комплимент был приятен, нужно учитывать несколько факторов. В первую очередь важна искренность. Слова, сказанные с фальшивыми чувствами, могут вызвать недоверие, обиду или раздражение. А вот подлинное проявление эмоций, напротив, повышает доверие и укрепляет отношения», — сказала Даниелян.

Она добавила, что второй важный момент — конкретность. Нужно избегать общих фраз.

«Вместо того чтобы сказать ребенку за отличную оценку дежурное „Молодец!“, уточните: „Твой ответ был замечательным, особенно мне понравилось, как ты ответил вот на этот конкретный вопрос“. Хвалите процесс, а не только итог: „Я вижу, как много усилий ты вложил в этот проект, и это действительно заметно“, а не просто „Отличная работа!“» — посоветовала психолог.

Даниелян отметила, что разным людям нравятся разные комплименты. Важно учитывать особенности и таланты именно того человека, которому вы делаете комплимент.

«Обращайте внимание не только на внешность, но и на личностные качества — ум, чувство юмора, доброту. Скажите: „Я восхищаюсь твоим упорством и целеустремленностью. Ты умеешь добиваться своего!“ или „Ты всегда умеешь найти правильные слова, чтобы поддержать меня. Мне это очень помогает“. Такие комплименты способствуют укреплению самооценки и формированию позитивного образа своего „Я“», — заключила специалист.