Не надо бояться: названы 3 главных шага для осуществления мечты

Чтобы мечта стала целью, которую затем получится осуществить, стоит придерживаться определенного алгоритма, который включает в себя 3 главных шага, сообщила РИАМО специалист Московской службы психологической помощи населению Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Екатерина Игонина.

«Мечта — нечто бездейственное и абстрактное. Поэтому иногда мы думаем, что она обязательно сама собой когда-нибудь осуществится. Другое дело — цель и желания: они более конкретны и сбываются быстрее, ведь есть ясность, что именно для надо предпринять для их исполнения. Чтобы мечта стала целью, которую затем получится осуществить, стоит придерживаться определенного алгоритма», — сказала Игонина.

Она добавила, что первый шаг — проверка мечты на истинность. Порой «желаемое» всего лишь следование новым трендам или стремление доказать что-то себе и другим, а то и вовсе исполнение чужой мечты. В таких случаях исполнение мечты вряд ли принесет удовлетворение.

«Во-вторых, не надо бояться. Страхи — главные помехи превращения мечты в цель. Мы боимся не справиться или сделать только хуже, разочароваться в полученном результате, быть непонятыми. Если присутствуют те или иные опасения, попробуйте начать с выяснения того, что на самом деле вас страшит и почему. Как правило, после выяснения природы этого чувства вы становитесь увереннее в себе, а страхи исчезают», — рассказала психолог.

Третий шаг — составить план достижения цели. Например, вы хотите съездить в отпуск на море.

«Примерный план будет выглядеть так: определить, когда и куда конкретно вы хотите ехать, в одиночестве или с компанией, рассчитать стоимость поездки и если нужной суммы у вас нет, нужно подумать, каким образом ее обрести. Действия, которые помогут превращать мечту в реальность, и будут вашими задачами», — подчеркнула она.

Специалист резюмировала, что чем сильнее наша мотивация получить желаемое, тем вероятнее, что цель будет достигнута.

«Не стоит забывать, что осуществление практически любой мечты невозможно без помощи других людей. Семья, друзья и наставники, учителя и тренеры, актеры и писатели, певцы и художники — кто угодно может стать как стартом к появлению мечты, так и действенной помощью на пути ее достижения», — заключила Игонина.