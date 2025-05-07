Не майская погода: в каких регионах 9 мая ожидаются заморозки

В этом году празднование Дня Победы в ряде регионов России пройдет под знаком нетипично холодной для мая погоды, сообщает газета «Известия» .

По данным прогностического центра «Метео», в ночь на 9 мая столбики термометров в центральной части страны могут опуститься ниже нуля.

Заморозки до -1…-3°C ожидаются в Московской, Рязанской, Тульской, Калужской и Тверской областях. Мокрый снег вероятен в Новгородской и Ленинградской областях, хотя устойчивого снежного покрова не образуется. Более серьезные осадки в виде снега возможны только на северо-востоке Европейской России (Киров, Ижевск, Сыктывкар).

В столичном регионе праздничный день будет прохладным: температура не поднимется выше +10°C. пройдут кратковременные дожди.

Метеорологи отмечают, что такие показатели существенно ниже климатической нормы для этого времени года.