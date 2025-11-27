Не кормить и избегать поросят: что делать, если случайно встретили кабана

Зоозащитница Голяк: от диких кабанов нужно держаться на расстоянии и не кормить

Когда речь заходит о встрече с дикими кабанами, важно понимать, что эти животные могут представлять опасность. Они способны проявлять агрессию, если чувствуют угрозу. Поэтому лучше всего избегать любых встреч с ними. Стоит держаться на расстоянии и не провоцировать животных. Об этом РИАМО сообщила зоозащитница Мария Голяк.

Ранее сообщалось, что число диких кабанов в Подмосковье и столице выросло с 500 до 650 особей. Животные бегают по дворам жилых комплексов и могут наброситься на людей.

«Кормление кабанов — это еще одна распространенная ошибка. Это приводит к тому, что они привыкают к людям и могут стать более агрессивными. Если вы увидели кабана, лучше всего сохранять спокойствие. Не стоит паниковать или делать резкие движения. Дайте животному возможность уйти, не приближаясь к нему», — сказала эксперт.

Она также отметила, что особое внимание следует уделить ситуации, когда рядом находятся кабаниха с поросятами. В этом случае лучше всего отойти на безопасное расстояние, так как она может стать агрессивной, если почувствует угрозу для своих детенышей.

Если же произошла неожиданная встреча и кабан начал атаковать, необходимо найти укрытие или забраться на высокое место. Эти животные очень быстрые и сильные, поэтому важно избегать конфронтации.

