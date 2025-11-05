Не конец жизни: психолог научила россиян правильно проживать развод

Расторжение брака — это не только юридическое оформление завершения совместной жизни, но и мощное эмоциональное потрясение для обоих супругов, сопоставимое по своему воздействию с утратой дорогого человека. Интегративный психолог, эксперт по отношениям, член Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги Виктория Богунова сообщила РИАМО, как правильно проживать развод и почему к нему лучше относиться как к началу новой истории, а не к концу жизни.

Развод как утрата

Психологическое состояние человека, проходящего через развод, отражает классические стадии скорби. Первоначальное неприятие: осознание случившегося кажется невозможным. Затем возникает ярость — направленная на бывшего супруга, самого себя, обстоятельства. После чего следуют попытки избежать разрыва. И, наконец, апатия и потеря энергии, переходящая в конечное принятие. Эти этапы неизбежны, а попытки их игнорировать или подавить лишь продлевают период восстановления.

Процесс потери самоидентификации — один из самых сложных в период развода. Долгие годы жизнь строилась в паре, личные границы были тесно переплетены с общими. После разрыва эта связь обрывается, оставляя ощущение внутренней опустошенности и дезориентации. Возникают вопросы: «Кто я теперь без него/нее?», «Каковы мои увлечения и цели?». Развод часто воспринимается как признание собственной несостоятельности. Общество традиционно поддерживает идею крепкой семьи, а развод может вызывать чувство стыда, вины и убежденность в собственной ущербности.

Путь к исцелению: от выживания к обновлению себя

Справиться с последствиями развода, по словам Богуновой, возможно, но для этого необходимо взять на себя ответственность за свое эмоциональное восстановление. Первое и главное — дать волю своим чувствам. Специалист рекомендовала позволять себе грустить, злиться, плакать. Не сдерживать эмоции, а дать им выход, чтобы отпустить боль.

«Необходимо заново организовать свою жизнь. Развод разрушает старые основы, но предоставляет уникальную возможность для создания новых. Начните с малого: сформируйте новые ежедневные ритуалы, займитесь тем, что приносит удовольствие, попробуйте новые хобби или вернитесь к прежним увлечениям. Задача — вновь открыть себя, найти свое истинное „я“, которое было скрыто за совместной жизнью», — сказала психолог.

Не менее важно возобновить общение с другими людьми. В этот период крайне не рекомендуется оставаться в изоляции. Психолог посоветовала искать поддержку у друзей и родственников, не бояться делиться своими переживаниями.

«Если чувствуете, что не справляетесь самостоятельно, обратитесь к психологу. Профессиональная помощь поможет вам быстрее и эффективнее преодолеть все этапы травмы. Помните о заботе о себе. Физическое и психологическое здоровье неразрывно связаны. Регулярные физические упражнения, достаточное количество сна и сбалансированное питание помогут восстановить силы и улучшить настроение, давая энергию для движения вперед», — добавила эксперт.

Рекомендации для облегчения переживаний

Не торопитесь вступать в новые отношения. Попытки заглушить переживания новыми романами, как правило, редко приводят к желаемому результату. Дайте себе время на восстановление.

Установите четкие границы. Если у вас есть дети, необходимо определить здоровые границы в общении с бывшим супругом.

Избавьтесь от старых вещей. Избавьтесь от вещей, напоминающих о прошлом браке. Обновите интерьер. Это создаст пространство для новой главы в вашей жизни.

Будьте честны с детьми. Если у вас есть дети, откровенно, но доступно объясните им ситуацию. Подчеркните, что они не несут ответственности за произошедшее.

Простите и отпустите. Прощение не подразумевает одобрение действий бывшего партнера. Это способ освободиться от обиды и двигаться дальше. Простите также и себя за возможные ошибки.

«Развод — это серьезная травма, но не конец пути. Это начало нового этапа, возможность для личностного роста и позитивных перемен. Это шанс построить более счастливую и гармоничную жизнь, основанную на уважении к себе и своим истинным потребностям. Это не крах, а начало», — заключила психолог.

