Пленный боец ВСУ Алексей Покотилов рассказал, что однажды вышел из дома в тапочках и шортах, чтобы дойти до магазина, а в итоге попал на фронт, где предпочел сдаться в плен России, сообщает Минобороны РФ .

Покотилов не планировал вступать в ряды Вооруженных сил Украины, но попал в руки полицейских по пути в магазин, когда находился в нетрезвом виде. Стражи порядка скрутили мужчину и отвезли в ТЦК (местный военкомат — ред.), где его заставили пойти служить. Так он оказался в качестве стрелка в 408-м отдельном пехотном батальоне «Черноморская Сечь».

Через некоторое время на него вышел российский разведчик, который предложил сдаться в плен либо погибнуть.

«На меня вышел разведчик Российской Федерации, наставил автомат, спросил: „Жить хочешь?“. Я сказал: „Хочу“. Он говорит: „Тогда вылезай из окопа, руки вверх“. Все, он меня вывел. Так я оказался в плену», — вспоминает военнопленный.

Пленный рассказал, что украинская полиция забирает всех мужчин, которые встречаются на улице, и отвозит в ТЦК. Пока он находился в ТЦК, слышал, как его сотрудники просили стражей порядка больше не привозить людей без определенного места жительства.

В конце видеообращения Покотилов попросил сослуживцев не бояться российского плена. В плену не так страшно, как об этом рассказывает командование ВСУ. Его никто не бьет, кормят и относятся по-человечески.

«Если вы оказались уже на линии соприкосновения, и этого нельзя было избежать, то лучше выбрать плен — это хотя бы шанс жить. Плен — это не страшно, как пугают», — заключил мужчина.