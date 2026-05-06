Не хотят платить комиссию: таксисты в Салехарде уводят пассажиров у агрегаторов

В Салехарде таксисты «воруют» клиентов у агрегаторов, чтобы не платить комиссию

В Салехарде водители такси начали перехватывать пассажиров у машин, заказанных через приложения, чтобы не платить комиссию агрегаторам. По словам представителей отрасли, схема опасна для клиентов, сообщает «Север-Пресс» .

Водители приезжают на адрес раньше назначенной машины и предлагают пассажиру поездку, называя точку назначения. В приложениях-попутчиках адрес заказа виден всем до момента его принятия, чем и пользуются недобросовестные таксисты.

«Этим и стали пользоваться наши нехорошие коллеги. Они не тратят время на то, чтобы принять заявку. Просто приезжают на точку, называют пассажиру адрес места назначения и зовут сесть в машину. Если бы клиенты были более внимательны и сверяли марку и номер автомобиля, такого не было бы», — рассказал один из пострадавших водителей.

По словам таксистов, из-за небольших размеров и относительной безопасности города пассажиры часто невнимательны. В день фиксируют до пяти случаев, когда люди садятся не в свою машину.

Представитель «Союза работников такси» Василий Суворов сообщил, что в среднем агрегаторы удерживают 20–25% с каждого заказа. При доходе 800–1000 рублей в час с тысячи рублей водитель отдает около 200 рублей комиссии, а при подработке — еще до 9%.

С учетом расходов чистый доход составляет около 30% от заказа. В месяц при работе по 10 часов в день с выходными водитель зарабатывает примерно 66 тысяч рублей при средней зарплате на Ямале 176,8 тысячи.

Суворов отметил, что подобные случаи характерны для приложений-попутчиков. Поездка с незаявленным водителем может быть опасной: в случае аварии пассажиру сложнее доказать право на выплаты.

