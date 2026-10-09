«Не хочу, чтобы эти руки касались детей»: самарчанка возмутилась маникюром врача

Жительница Самары в соцсетях выразила крайнее возмущение внешним обликом мужчины-врача в отделении детской травматологии. Туда она привела на прием своего сына.

Поводом для публичной жалобы стал неординарный стиль медицинского работника. На опубликованных кадрах из кабинета запечатлен мужчина с бородой, в очках и с татуировками на предплечьях, сидящий за рабочим столом рядом с коллегой.

Особое внимание матери привлекли руки медика. На его пальцах заметны отросшие ногти с декоративным маникюром и цветным дизайном.

По словам женщины, увиденное в стенах государственного медучреждения вызвало у нее шок и неприязнь. Автор видео подчеркнула, что категорически против того, чтобы доктор с такими руками осматривал детей, и порадовалась, что процедуру наложения гипса ее ребенку доверили другому специалисту.

«Уж простите, не хочу чтобы такие руки касались моих детей», — отметила самарчанка.

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