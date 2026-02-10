Не формальность: какие подарки на 23 Февраля мужчины действительно оценят

Хороший подарок на День защитника Отечества должен быть не формальностью, а личным и эмоциональным жестом, сообщила РИАМО кризисный и семейный психолог Лилия Гладких.

«Хороший подарок — это всегда эмоция, внимание и личный контакт. Подарок-впечатление для двоих или для него одного. Прыжок с парашютом, гоночный день на картинге, мастер-класс по гончарному делу, полет на вертолете. Это то, о чем он, возможно, мечтал, но сам себе не позволял», — сказала Гладких.

Она посоветовала слушать мужчину. Возможно, он вскользь упоминал коллекционную модель машинки, редкий инструмент или книгу детства, которую потерял. Найти это — значит показать, что вы слушаете и помните даже мимолетные слова.

«Хорошая опция: подарок из детства. Верните его во времена, когда эмоции были ярче. Старая игрушка из 90-х, набор для сборки моделей кораблей, легендарная игра на приставке — это путешествие в счастливое прошлое, которое вы ему подарили», — отметила психолог.

Гладких порекомендовала также эксклюзивный деликатес. Если у человека «все есть», можно подумать о том, чтобы придумать, выдумать, достать нечто экзотическое, что нельзя купить в обычном магазине.

«Продуктовые подарки — всегда беспроигрышный вариант, который будет использован. Особенно если знать вкусовые предпочтения человека и красиво оформить такой сюрприз в виде букета или корзины», — уточнила специалист.

По мнению Гладких, подойдет также подарок-соревнование для компании друзей или коллег. Выездной пейнбтол, лазертаг, командный мастер-класс.

«Мужчины любят соревновательный эффект, но важно, чтобы не было явных проигравших. Лучше, когда люди борются за общий результат или делятся на команды. Это объединяет, дарит эмоции и остается в памяти», — резюмировала она.

