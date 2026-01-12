Не черный цвет: дизайнер назвала 10 вещей, которые визуально стройнят фигуру

После праздников многие по привычке уходят в темные вещи и надеются, что это автоматически сделает силуэт тоньше. Но цвет работает только в паре с линиями, посадкой и деталями у лица. Дизайнер, основатель бренда одежды plus-size Lady Maria Мария Кошкарова рассказала РИАМО, какие приемы помогают выглядеть стройнее без попытки спрятаться в черном.

Она подчеркнула, что ощущение стройности чаще всего дает не маскировка, а правильная геометрия образа. Важно, чтобы взгляд скользил по фигуре без резких разрывов, а верх не утяжелял портретную зону. Это особенно заметно в plus size: любая лишняя складка или перегруженная горловина быстрее читаются на фото.

«Стройнит не цвет сам по себе, а линии и пропорции. Когда в образе есть вертикаль, воздух у лица и понятная талия, человек выглядит легче. А черный рядом с лицом иногда подчеркивает усталость и делает верх жестче», — сказала дизайнер.

10 вещей и приемов для визуальной стройности

1. Монохром в любой гамме. Верх и низ близких оттенков дают длинную вертикаль и меньше дробят фигуру на блоки. Это может быть серый, молочный, шоколадный, темно-синий, оливковый — важен плавный переход.

2. Вырез, который открывает шею. Запах, V-вырез, квадратная горловина или расстегнутый воротник визуально вытягивают верх и делают овал лица четче. Глухой темный верх впритык к шее чаще работает против.

3. Длинный жакет, кардиган или пальто, которое носят распахнутым. Две вертикальные линии по бокам создают эффект рамки и делают фигуру уже, особенно если внутри слои близки по тону.

4. Прямая брючина и высокая посадка. Брюки и джинсы с посадкой выше бедра и прямым силуэтом вытягивают ноги и выравнивают линию бедра, а еще помогают талии выглядеть аккуратнее.

5. Платье или юбка миди с движением. Запах, А-силуэт, прямой крой и разрез дают вертикаль и не режут фигуру, как длина, которая заканчивается на самой широкой части ноги.

6. Рельефы и конструктивные вертикали вместо активного рисунка. Стрелки, планка на рубашке, длинные лацканы, швы или застежка по центру работают стабильнее, чем надежда на полоску. В исследованиях зрительных иллюзий результаты по полоскам получались разными и зависят от ширины линий, контраста и расстояния между ними, поэтому универсального правила про вертикальное и горизонтальное нет.

7. Матовые ткани у лица. Сильный блеск, крупная вязка под горло и жесткий ворс делают верх громче и шире. Гладкие ткани средней плотности выглядят спокойнее и не добавляют лишнего объема в портретной зоне.

8. Рукав, который не обрывает линию в неудобном месте. Длина до запястья, ¾ или аккуратная манжета выглядят чище, чем рукав, который упирается в самую широкую часть предплечья.

9. Правильный масштаб деталей. Крупные накладные карманы, массивные погоны и активная фурнитура притягивают внимание к объему. В большинстве случаев лучше работают детали среднего размера и спокойные линии.

10. Обувь, которая продолжает линию ноги. Кошкарова советует выбирать пару, которая не делает резкой границы: узкий нос и оттенок, близкий к брюкам или колготкам, уменьшают визуальный разрыв и часто дают ощущение более длинной ноги.

«Самая важная вещь номер ноль — размер. Если вещь мала, она всегда даст натяжение и складки, если велика — добавит лишний объем. В plus-size это видно быстрее всего, поэтому лучше потратить время на посадку, а уже потом играть цветом и деталями», — отметила дизайнер.

Проверить образ проще всего на фото в полный рост: сначала дома в том виде, в котором планируется выход, а затем в верхней одежде и обуви. Если линии вытягивают силуэт, шея открыта, а талия читается хотя бы намеком, эффект стройности появляется и без черного цвета, добавила Кошкарова.

