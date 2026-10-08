«Не будете чувствовать холод»: поклонница Кашпировского рассказала об исцелении

«В институте акушерства и гинекологии сказали, что там только операция, только удалять. Это бесплодие полное. Во-первых, это были сильные боли. Я пришла к Анатолию Михайловичу в кинотеатр „Баку“, меня привела бабушка за руку. Я ходила на встречи, я слушала его, и сразу что-то откликнулось внутри. Он сразу объяснял, что вы не будете чувствовать холода внутри, ничего. Это все ваши фантазии. Я просто сидела и слушала человека, я все понимала», — поделилась женщина.

Она добавила, что через 3,5 месяца сделали очередное УЗИ, которых всего было не менее 16, врачи были удивлены результатами, так как там стало «все чисто». После этого она родила сына.

Как отметил создатель и руководитель Московской школы гипноза Геннадий Гончаров, с Кашпировским они были знакомы с начала карьеры психотерапевта. Анатолий Михайлович делал «доброе и хорошее дело». Как человек он мог допускать ошибки, но вред лишь приносили люди, которые «писали о нем плохо». Это был хороший человек с медицинским образованием, «делающий добрые дела для страны».

«Проверка на вшивость»

При этом «лесной колдун» Иван Кулебянин утверждает, что Анатолий Кашпировский его «возненавидел и всегда боялся». Однако при встрече и на сеансах Анатолий Михайлович всегда жал ему руку. Целитель посещал сеансы Кашпировского, чтобы «проверять его на вшивость». Благодаря своим сеансам психотерапевт якобы «делал деньги их воздуха, от несчастных людей, которые верят в него».

Кашпировский скончался 3 октября, ему было 87 лет. Племянник психотерапевта сообщил, что причиной смерти стала онкология. В четверг в прощальном зале Троекуровского кладбища в Москве проходит панихида по главному магу СССР.

Широкую известность Кашпировскому принесли массовые сеансы психотерапии и гипноза, в время которых он вводил аудиторию в транс. Сам Кашпировский сообщал, что методом внушения он может избавлять людей он недугов. В экспертной среде тогда возникала масса вопросов об эффективности сеансов.

Прочитать биографию известного психотерапевта можно в материале РИАМО.

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