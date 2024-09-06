Жители России назвали певицу Ольгу Бузову местной иконой стиля

Жители России поучаствовали в опросе, в котором рассказали, насколько для них важна внешность человека, а также назвали свою икону стиля. Аналитики «Авито» предоставили РИАМО результаты опроса, согласно которому певица Ольга Бузова и телеведущая Ксения Бородина считаются иконами стиля среди россиян.

Один из первых вопросов, на которые отвечали жители разных регионов России, это какой стиль одежды они предпочитают. Наибольшее количество голосов набрали стили кэжуал, спортивный и деловой. Большинство участников опроса отметили, что качество и удобство одежды для них имеет большее значение, чем ее внешний вид.

При этом именно на внешность обращают внимание чаще всего женщины. Так ответили 49% респондентов. Для мужчин образ имеет наименьшее значение. За него проголосовал только 41% опрошенных.

«При этом, отвечая на вопрос об иконе стиля, россияне часто упоминали своих знакомых и друзей. Так, женщины называли своих подруг, сестер, мам, дочерей, а среди конкретных персон по упоминанию лидируют Коко Шанель, Анджелина Джоли, Эвелина Хромченко, Ольга Бузова, Ксения Бородина, Мэрилин Монро и Виктория Бэкхем. Мужчины в качестве икон стиля упоминали друзей, знакомых, а также Джонни Деппа, Брэда Питта, Вячеслава Зайцева и Джейсона Стэтхэма. Также 6% мужчин и 4% женщин иконой стиля назвали себя», — рассказали аналитики «Авито».

81% опрошенных в вопросе о предпочтениях при выборе домашней одежды ответили, что главным критерием является ее удобство. На соотношение цены и качества вещи обращают внимание 48% респондентов. Для женщин имеет значение подходящий фасон, так проголосовали 60% россиянок против 34% голосов среди мужчин на этот же вопрос. Цвет одежды имеет значение для 39% россиян.

Большая часть опрошенных — 32% — готовы ежемесячно тратить на одежду и аксессуары до 5 тысяч рублей. 30% опрошенных готовы тратить от 5 до 10 тысяч рублей, а больше этой суммы не против тратить 24% респондентов. В среднем по России на одежду готовы потратить 13 тысяч рублей.

При этом большинство россиян не придерживаются какого конкретного стиля. 39% опрошенных заявили, что выбирают наряд по настроению.