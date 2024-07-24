Выпускникам рассказали лайфхак о привлечении внимания к резюме без опыта работы

Старший консультант кадровой компании UTEAM Светлана Антонян в беседе с РИАМО поделилась лайфхаком для выпускников по привлечению внимания потенциальных работодателей к резюме без опыта работы.

В настоящее время выпускники школ и высших учебных заведений находятся в активном поиске работы. Некоторые из них испытывают трудности при составлении резюме из-за ограниченного опыта трудовой деятельности.

Светлана Антонян поделилась секретом, как правильно оформить резюме в случае недостатка опыта работы, чтобы потенциальный работодатель не прошел мимо, а заинтересовался наймом.

По словам Антонян, в последнее время выпускники составляют резюме, где указывают только базовую информацию о себе, упуская важные навыки, которые так или иначе приобретают во время учебы.

«Основной принцип при создании резюме заключается в том, чтобы подстраивать его под требования конкретной сферы деятельности, учитывая необходимые компетенции. Личные качества, стремление к профессиональному росту и коммуникативные навыки могут стать привлекательными факторами для привлечения внимания потенциального работодателя. И не забывайте направлять сопроводительное письмо», — отметила собеседница редакции.

Антонян подчеркнула, что работодатели чаще обращают внимание на резюме с сопроводительным письмом. Это может указывать на потенциал будущего сотрудника.