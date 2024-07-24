Антонян назвала главные ошибки выпускников при составлении резюме

Старший консультант кадровой компании UTEAM Светлана Антонян в беседе с РИАМО назвала пару главных ошибок, которые допускают выпускники российских вузов при составлении резюме, что значительно уменьшает их шансы найти хорошую работу в кратчайшие сроки.

Антонян отметила, что далеко не каждый выпускник вуза в своем резюме, кроме базовой информации, указывает данные о пройденной практике во время учебы, что является одной из главных ошибок. По ее словам, молодым специалистам обязательно нужно указывать эту информацию, так как работодатель увидит, какими навыками соискатель уже обладает.

«Обязательно отметьте название компании, должность и выполняемые задачи. Также молодым соискателям стоит сосредоточиться на ключевых навыках, приобретенных во время стажировки, особенно если она имеет отношение к профильному образованию и желаемой должности», — подчеркнула собеседница редакции.

Второй главной ошибкой выпускников является умалчивание в резюме об участии в конкурсах и кейс-чемпионатах во время учебы. Эта информация также ценится работодателями.

«Их можно отразить в резюме, особенно если вы достигли выдающихся результатов или занимали лидирующие позиции», — заключила Антонян.