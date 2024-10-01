В трех регионах РФ начинается тестирование электронных повесток

С 1 октября в трех российских регионах начинается тестирование по рассылке электронных повесток. Его проведут в Рязанской и Сахалинской областях и республике Марий Эл.

Вместе с электронными повестками военнообязанные получат и бумажные варианты документа.

Электронная повестка будет считаться врученной с момента ее появления в личном кабинете на сайте «Госуслуги» либо через семь дней после размещения в реестре электронных повесток.

По поручению главы государства Владимира Путина, осенний призыв в стране пройдет с использованием единого реестра воинского учета и общедоступного реестра повесток. Полностью единый реестр военнообязанных начнет работать с 1 января 2025 года. когда его передадут в Минобороны.

На сайте реестра уточняется, что повестка может прийти для прохождения медосвидетельствования, уточнения документов воинского учета, прохождения призывной комиссии, отправки к месту прохождения военной службы.