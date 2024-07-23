HR-специалист Юсупова: активно практикуются неофициальные причины увольнения

Важно понимать, что российское трудовое законодательство на стороне сотрудника. Но часто работодатели и сотрудники недостаточно осведомлены о нюансах ТК РФ и не знают, как должны происходить законные увольнения. Поэтому процесс нередко проходит с нарушениями с обеих сторон, сообщила РИАМО основательница HR-компании Sayhire по найму IT-специалистов Татьяна Юсупова.

По ее словам, активно практикуются неофициальные причины увольнения, связанные с несколькими основаниями.

Первое — сотрудник не оправдал ожиданий. Пример типичной ситуации: компания после длительного подбора не нашла на рынке подходящего специалиста на вакантную должность. Трудоустроили кандидата, способного посредственно закрывать текущие задачи. В этой ситуации работодатель параллельно продолжает подбор на закрытую должность, а сотрудник, скорее всего, будет уволен после того, как более подходящий кандидат пройдет собеседование.

«Оформление увольнения в данной ситуации бывают разные: как по соглашению сторон, так и по собственному желанию. Однако наиболее подходящее основание по ТК РФ — увольнение по результатам испытания или увольнение в связи с невыполнением служебных обязанностей. В данной ситуации нередко бывает, что кандидат — прекрасный специалист, но не может раскрыться в порученных ему задачах. Таким образом, компания не подходит ему, а он — компании», — заявила Юсупова.

Второе основание — неприязнь со стороны руководителя или подчиненного.

«Я неоднократно встречала на интернет-форумах истории от лица уволенного сотрудника с рассказом о неадекватности начальства и увольнении по субъективным причинам. Под такими постами часто много комментариев с призывами к руководству компании принять меры. Однако по моему 11-летнему опыту в сфере трудоустройства и увольнений, на деле часто оказывается, что руководитель результативен, а сотрудник — нет», — отметила эксперт.

Также не стоит забывать о конфликтах в коллективе, а еще о разнице поколений, об отсутствии взаимопонимания сотрудника и подчиненного.

«У разных поколений непохожие ценностные ориентации. Например, ценностная направленность у некоторых сотрудников в сфере карьеры. У других — в сфере семьи. Обычно для работодателя подходят оба варианта. Однако если у руководителя отдела главная ценность в сфере семьи, а у подчиненного — в карьере, это приводит к конфликту. Сотрудник будет считать, что руководитель недостаточно работает, попытается сместить его с должности и сам занять его место. В этом случае руководитель, скорее всего, будет искать причины для увольнения», — рассказала HR-специалист.

Она поделилась, что в последние годы наблюдает тенденцию у людей до 30 лет писать заявление в Трудовую инспекцию с целью восстановить справедливость после увольнения. В этом случае работодатель может выплатить штраф в размере от 1 до 100 тыс. рублей. Соответственно, компания не получает серьезного материального ущерба, но исключает сотрудника, который может нанести вред (например, плохо работать).

«Также при жалобе в Трудовую инспекцию следует учитывать, что в 2024 году в России большая популярность у сообществ директоров и руководителей, которые общаются между собой. На моем опыте был случай, когда руководитель увольнялся со скандалом и не получил предложение о новой работе в желаемой компании, потому что директоры будущей и бывшей компании были знакомы между собой», — отметила Юсупова.

Чтобы обезопасить себя, эксперт порекомендовала изучить Трудовой кодекс, а в случае увольнения без выплаты заработной платы обращаться в Государственную инспекцию труда. При такой мере работодателя с большой долей вероятности обяжут выплатить долг в полном размере.