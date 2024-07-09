Эксперты рассказали, как правильно ухаживать за украшениями с бриллиантами

Механические воздействия и агрессивные химические составы — это основные причины деформации, потери блеска и повреждения украшений из драгоценных металлов, сообщили РИАМО эксперты ювелирной компании АЛЬКОР.

Чтобы любимое кольцо, серьги, колье или браслет радовали своей красотой как можно дольше, стоит снимать их во время занятий спортом, посещения бани/сауны, и не допускать контакта с веществами с высоким содержанием щелочи.

«Внутри компании мы придумали нестандартный «тест на колготки»: сотрудницы отдела разработки в течение рабочего дня носят новую модель кольца, внимательно наблюдая за тем, не цепляется ли украшение за тонкий капрон. Современной женщине, с большим количеством ежедневных задач, важно знать, что ювелирное изделие не подведет в ответственный момент», - сказала директор по продукту ювелирной компании Полина Горькова.

Необходимо учитывать, что натуральные природные вставки, такие как бриллианты, могут потускнеть и потерять былой блеск. Длительное воздействие высоких температур и остатки косметики со временем могут снизить блеск даже у самого яркого драгоценного камня, приглушив его сияние.

Хранение ювелирных украшений

Следует помнить о том, что правильное хранение украшений также играет важную роль в сохранении их красоты. Даже если их не носить, изделия могут все равно потерять свой привлекательный внешний вид. Поэтому особенно важно избегать хранения всех ювелирных изделий в одном месте, так как это может привести к появлению мелких царапин на металлической поверхности изделий. Лучше разместить украшения отдельно друг от друга, чтобы предотвратить повреждения и сохранить их идеальное состояние на долгое время.

Натуральные бриллианты отличаются не только невероятным блеском, но и своей прочностью. Поэтому их нельзя хранить в контакте друг с другом. Предотвратить повреждения поможет шкатулка со специальными отсеками, обитая изнутри мягкой тканью.

Продолжительность жизни изделий из золота и серебра с бриллиантами напрямую зависит также от качества материалов и эргономичности украшения. Продуманное до мелочей, оно будет радовать владелицу на протяжении многих лет, сохраняя свой первоначальный вид и блеск.

Уход за ювелирными украшениями

Многие покупатели ювелирных изделий забывают о важности правильного ухода за ними. Существует ряд правил, которые помогут избежать появления налета на драгоценном металле и камнях. Важно чистить поверхность золота и серебра специальными средствами и фланелевой тканью, которые можно приобрести в специализированных магазинах. Это поможет вернуть украшениям их первоначальный блеск.

Для мягкой и безопасной очистки ювелирных изделий от небольших загрязнений рекомендуется использовать мыльный раствор. Идеальным выбором будет детское мыло, так как оно содержит меньше щелочи и более нежное к ювелирным металлам и драгоценным камням. Чтобы очистить украшение, нужно погрузить его в мыльный раствор на несколько минут, затем аккуратно протереть мягкой щеткой, промыть и тщательно высушить.

Для очистки украшений с драгоценными камнями стоит выбирать мягкие ткани без ворсинок, которые могут зацепиться за крапаны* и доставить массу неудобств.

Также важно избегать использования «народных» средств для борьбы с сильными загрязнениями на ювелирных украшениях. Уксус, сода и лимонная кислота могут нанести вред поверхности металла, поэтому лучше отказаться от их применения.

Раз в год изделия рекомендуется отдавать ювелиру на профессиональную чистку и проверку. Во время этой процедуры мастер вернет им первоначальный вид и проведет проверку надежности крепления камней.

Принимая важные решения о покупке украшения, нельзя забывать обращать внимание не только на эстетику и дизайн изделия, но и на производителя.

Выбирать лучше проверенных и надежных производителей ювелирных изделий, которые давно утвердили свою репутацию на рынке. Так можно быть уверенным в качестве украшения и подлинности ювелирных вставок.

* Крапановая закрепка — способ крепления камней в ювелирных изделиях, при котором камень фиксируется в оправе несколькими металлическими лапками (так называемыми крапанами).