Выдающийся деятель РПЦ митрополит Ювеналий отмечает 89-летие

Выдающийся деятель Русской Православной Церкви, старейший митрополит (с 1972 г.), единственный в России здравствующий архиерей с правом ношения двух панагий и правом преднесения креста за богослужениями в пределах Московской областной епархии митрополит Ювеналий 22 сентября отмечает 89-летие.

Он родился в 1935 году в городе Ярославле. Окончил Ленинградскую Духовную Семинарию в 1957 г., Московскую Духовную Академию в 1961 г. Кандидат богословия (защитился по теме: «Внешние сношения Русской Православной Церкви в период с 1917 по 1944 гг.»).

Более 39 лет проработал в Московской области, являясь митрополитом Крутицким и Коломенским, а также управляющим Московской епархией за пределами города Москвы.

Трудовую деятельность начал преподавателем Московской Духовной семинарии в 1961 г. в городе Сергиеве-Посаде. С 1961 по 1972 гг. — референт, заместитель председателя отдела внешне церковных сношений Московского Патриархата. С 1972 по 1981 гг. — председатель отдела внешне церковных сношений Московского Патриархата с назначением постоянным членом Священного Синода. В 1989–2011 гг. — председатель Синодальной комиссии по канонизации святых.

Участвовал в работе Поместных Соборов РПЦ в 1988 и 1990 гг., а также Архиерейских Соборов в 1989, 1990, 1992, 1994, 1997, 2000 гг. С 1982 г. по 2021 г. — управляющий Московской областной епархией РПЦ. Решением Священного Синода от 15.04. 2021 г. почислен на покой с выражением глубокой и искренней благодарности «за достойно понесенные в течение шести десятилетий многотрудные обязанности на разных поприщах церковного служения».

Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». Награжден орденом Дружбы народов, орденом Почета, различными медалями. Почетный гражданин города Подольска (2000 г.), Почетный гражданин города Коломны (2002 г.), Почетный гражданин Подольского района (2004 г.), Почетный гражданин города Дмитрова (2004 г.), Почетный гражданин города Видное (2007 г.), Почетный гражданин Зарайска и Зарайского муниципального района (2013 г.), Почетный гражданин города Егорьевска (2013 г.).

Постановлением Губернатора Московской области от 03.06.2002 № 122- ПГ ему присвоено почетное звание «Почетный гражданин Московской области».