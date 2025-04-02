Не более 2 недель: юрист рассказала, что делать при задержке зарплаты

Основатель и старший юрист компании «Принцип» Ксения Зайцева заявила, что по истечении 15 дней с момента задержки заработной платы работник, согласно Трудовому кодексу, имеет право составить претензию к работодателю, сообщает Общественное Телевидение России .

«Вы можете отправить претензию по почте, сохранив чек как доказательство прохождения досудебного порядка урегулирования конфликта, или отнести ее лично. В случае личного вручения обязательно поставьте отметку о получении на своем экземпляре претензии. Если работодатель отказывается принимать претензию, вы можете отправить ее повторно по почте», — сказала эксперт.

По ее словам, в документе необходимо подробно описать ситуацию и свои требования.

Если работодатель не реагирует в течение 14 дней, дальше претензию можно направлять в прокуратуру и трудовую инспекцию. У сотрудника также есть право обратиться в суд.