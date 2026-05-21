«Называли коровой, свиньей»: школьницу в Тюмени затравили из-за лишнего веса

В одной из школ в Тюмени 14-летнюю девочку затравили из-за лишнего веса, эта история дошла до федеральных каналов, сообщает 72.ru .

Как рассказала мама девочки, проблемы у дочери начались из-за веса. Сейчас она весит 107 кг. Подростка начали критиковать из-за внешнего вида и одежды. А учителя потребовали, чтобы она соблюдала дресс-код и носила платье, но подобрать подходящее семье сложно, поэтому школьница ходит в брюках. В итоге история дошла до Первого канала.

«Когда я только перешла в эту школу, я была в блузке и комбинезоне. Меня выставил к доске учитель начальных классов, показал на меня указкой и сказал: „Вот так не должен выглядеть ученик этой школы“», — поделилась девочка.

По ее словам, больше всего проблем было в общении со сверстниками, они регулярно травили ее из-за веса.

«Говорили, что я корова, что я свинья», — добавила подросток.

Мама девочки рассказала, что пыталась договориться с руководством школы и просила сделать исключение для ее ребенка. Но в итоге там собрали комиссию, где семье якобы предложили подумать о смене школы, чего сделать нельзя из-за «переполненности» учебных заведений.

Конфликт вышел за пределы школы. В марте семья разместила в соцсетях пост и попросила помочь и защитить ребенка. Пользователи в ответ раскритиковали женщину, которая перекормила дочь. Тюменка отвергла обвинения и заявила, что причина лишнего веса — наследственность. Ее дочь следит за питанием, а также третий год играет на воротах в команде по гандболу.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.