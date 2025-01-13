сегодня в 20:52

Назвавшим детей в честь героев Чечни семьям выплатят по 500 тыс рублей

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что семьи, в которых дети родились 31 декабря и были названы в четь чеченских героев, получили выплаты по 500 тыс. рублей из регионального общественного фонда имени Первого Президента ЧР Ахмата-Хаджи Кадырова, сообщает «Грозный Информ» .

Данной инициативой Кадыров намерен популяризировать и сохранить знания о национальных героях народа республики.

В заключительный день прошлого года в Чечне родилось 180 мальчиков и 42 девочки. Все представители сильного пола были названы родителями в честь национальных героев республики. Все 180 малышей получили свидетельства о рождении.

Выплаты семьям поступят в ближайшее время через Минздрав Чеченской Республики.