Названы возможные последствия блокировки «Википедии» в России

Однако, по его словам, подобная реакция не будет обоснованной, так как онлайн-энциклопедия характеризуется сомнительной достоверностью.

«Закрытие „Википедии“ не снимет потребности в популярном знании, а лишь вызовет глухую безотчетную волну недовольства у людей, которым на протяжении четверти века твердили, что „образование неважно, все есть в интернете“. Они будут стремиться заполучить этот запретный плод и, что хуже всего, будут верить ему с новой силой. Уход от онлайн-энциклопедии — это длительный процесс ментальной детоксикации, процесс „обучения обучению“. Нужно учить людей искать информацию, ставить познавательные задачи», — подчеркнул Сегал.

Он акцентировал внимание на том, что «Википедия» предоставляет точные сведения лишь о фактах, биографиях известных людей и списках литературы. При этом, как отметил философ, в материалах можно найти ссылки на действительно заслуживающие доверия издания.

Сегал считает, что «Википедия» — это действительно «мусорный ресурс», и дело даже не в тенденциозной модерации. Проблема кроется в самой концепции создания статей, напоминающей письмо Дяди Федора из Простоквашина, дописанное Шариком и Матроскиным. Статья в интернет-энциклопедии создается усилиями многих авторов, и это явление даже получило название «викизация знания», заключил эксперт.

