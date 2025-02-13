Названы три фактора для мотивации горожан массово переехать в деревню

80% жителей мегаполисов хотели бы переехать в деревню при наличии развитой инфраструктуры, возможности работать удаленно и имеющемся доступном жилье, сообщили РИАМО в бюро цифрового маркетинга 6Sns и сервисе опросов Anketolog.ru.

Три основные фактора, которые могут мотивировать людей на переезд в деревню: развитая инфраструктура важна для 61% (близость школы, детского сада, больницы, магазинов), возможность удаленного заработка, чтобы не ходить на производства, предприятия и в офисы 46%, покупка собственного дома и улучшение жилищных условий 42%. При этом перспектива ведения сельского хозяйства мотивировала бы только 13% горожан.

80% опрошенных были бы рады рассмотреть обмен городской квартиры на дом в деревне: 26% безоговорочно, 54% подумали бы над этим вариантом в зависимости от условий.

Респондентов больше всего привлекают в жизни в деревне чистый воздух (73%), спокойствие и тишина (64%), а также близость к природе (64%).

Основные препятствия для переезда в деревню — отсутствие хорошей работы (67%) и недостаточная инфраструктура (65%). Также значимыми факторами являются плохие транспортные условия (51%) и низкий уровень культурной и социальной жизни (40%). Ключевые сложности жизни в деревне связаны с ограниченным доступом к медицинским услугам, проблемами с трудоустройством и неразвитой инфраструктурой. Социальная изоляция и отсутствие культурной жизни волнуют респондентов значительно меньше.

«‎Драйвером изменения отношения к жизни в деревне становится возможность удаленной работы — это отметили 46% опрошенных. В сочетании с растущим запросом на экологичный и сбалансированный образ жизни это открывает перспективы для создания целых экопоселений, креативных пространств и кластеров, где люди смогут работать, сохраняя связь с глобальными рынками», — отметил руководитель отдела исследований в бюро цифрового маркетинга 6Sns Виктор Буто.

По его словам, пандемия и последующие изменения в мировоззрении людей привели к тому, что молодежь и активные профессионалы начинают искать не только карьерные перспективы, но и качество жизни в широком смысле. Исследование показывает, что для привлечения молодых людей в деревни недостаточно только «ремонта дорог» или улучшения базовой инфраструктуры. Задача в создании уникальных возможностей для самореализации, образования и творчества, подчеркнул эксперт.