Названы самые высокооплачиваемые рабочие и линейные вакансии в России

По итогам I квартала 2026 года, бурильщики стали самыми высокооплачиваемыми рабочими специалистами. В среднем работодатели предлагали им 200 тыс. рублей в месяц, что на 60% больше, чем годом ранее, сообщили РИАМО в пресс-службе онлайн-платформы «Авито Работа».

Согласно исследованию, также в число наиболее высокооплачиваемых рабочих профессий вошли водители-дальнобойщики — им предлагали 183 711 рублей в месяц, и автомаляры, чьи средние предлагаемые зарплаты достигали 183 413 рублей в месяц (+39% за год).

Отдельно аналитики зафиксировали самые высокие приросты числа новых вакансий по ряду рабочих и линейных специальностей. Больше всего спрос вырос на сборщиков мебели — за год он увеличился в 2,4 раза (+144%), а средние зарплатные предложения составили 99 794 руб/мес. Эти специалисты могут быть заняты сборкой мебели как в производственном цеху, так и в торговом зале или на объекте у клиента.

На второй строчке расположились механики — специалисты по диагностике, обслуживанию и ремонту оборудования, техники и производственных систем. Спрос на них вырос в 2,2 раза (+118%) за год, а средняя предлагаемая зарплата достигла 112 933 руб/мес. Механики востребованы в промышленности, строительстве, транспорте, логистике и на производственных предприятиях.

Замыкают топ наиболее востребованных рабочих и линейных профессий операторы котельной и пилорамщики: спрос на обе специальности вырос в 2,1 раза (+110%) год к году. Операторам котельной в I квартале 2026 года предлагали в среднем 51 420 руб/мес за посменную занятость. В основном они работают в режиме 2/2, 1/3 или 5/2. Пилорамщики за тот же период могли рассчитывать на 68 755 руб/мес.

В сфере транспорта и логистики наиболее востребованными стали водители грузового транспорта. За год число вакансий для них увеличилось на 27%, а средние предлагаемые зарплаты выросли на 42% и составили 127 935 руб/мес. На втором месте по динамике спроса в отрасли оказались водители спецтехники — количество вакансий для них выросло на 22%, а среднее зарплатное предложение достигло 79 624 руб/мес. В тройку лидеров также вошли водители-дальнобойщики: спрос на них увеличился на 16%, при этом именно они стали наиболее высокооплачиваемыми специалистами в транспортно-логистическом сегменте. В среднем работодатели предлагали им 183 711 руб/мес.

При этом уровень дохода водителей во многом зависит от режима труда и отдыха: по общему правилу водитель может находиться за рулем не более 9 часов в сутки, в отдельных случаях — до 10 часов не более двух раз в неделю; при этом общее время управления не должно превышать 56 часов в неделю и 90 часов за две последовательные недели. Поэтому фактический заработок часто определяется не только базовой ставкой, но и графиком, длительностью рейсов и количеством отработанного времени.

