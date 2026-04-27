Названы самые востребованные социальные услуги в Подмосковье

Министр социального развития Московской области Андрей Кирюхин сообщил, что наиболее востребованные социальные услуги в Подмосковье — бесплатный проезд и компенсация за ЖКХ.

«Самые массовые социальные услуги в Подмосковье: бесплатный проезд, им пользуется порядка 2,4 миллиона человек. Далее идет пенсия — 2 миллиона человек, потом — компенсация за жилищно-коммунальные услуги — 1,8 миллиона человек. Эти услуги предоставляются как проактивно, так и заявительно. По основным массовым услугам — порядка 900 тысяч обращений в год», — сказал Кирюхин в ходе совещания губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководителями министерств и главами муниципалитетов.

Он отметил, что также в регионе предоставляются уникальные социальные выплаты, такие как выплата на проведение ремонта участникам специальной военной операции; выплата педагогам, врачам, социальным работникам; выплаты на сборы ребенка в школу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье можно получать различные льготы в проактивном режиме, что удобно для жителей.

«На региональном уровне в 2024 и 2025 годах многое, что уже автоматизировано (в сфере государственных социальных услуг — ред.), проактивные льготы, в том числе участникам СВО», — сказал Воробьев.

