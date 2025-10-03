Названы самые популярные виды рыбы в Петербурге в 2025 году

Спрос на форель и семгу вырос на 35% в 2025 году в Петербурге

Жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области в 2025 году чаще всего выбирают форель, горбушу, сельдь, скумбрию и минтай, а спрос на форель и семгу увеличился на 35% по сравнению с прошлым годом, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Согласно исследованию, проведенному среди жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области, в 2025 году наибольшей популярностью пользуются форель, горбуша, сельдь, скумбрия и минтай. Особенно заметен рост спроса на форель и семгу — в денежном выражении он увеличился на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Петербуржцы и жители области стабильно проявляют интерес к местной речной рыбе, такой как судак, щука и окунь, особенно в сезон свежего улова. Около 55% опрошенных едят рыбу не менее двух раз в неделю. Чаще всего выбирают охлажденную, слабосоленую и маринованную продукцию.

В рейтинге рыбных блюд лидируют жареные и запеченные варианты — их предпочитают 65% покупателей. Уха и рыбные супы остаются популярными у 20% респондентов, а сырые блюда, такие как тартары и сашими, заказывают около 12% опрошенных.

Аналитики сети «О’КЕЙ» отметили, что к концу года ожидается рост интереса к деликатесам, в том числе к красной икре, крафтовым закускам из лосося и форели, а также к маринованным и копченым продуктам.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.