Названы самые популярные предметы на ЕГЭ у школьников в Подмосковье

Около 50% выпускников в Подмосковье намерены сдать ЕГЭ по профильной математике

Профильную математику на ЕГЭ выбирают около половины выпускников в Подмосковье, также популярны информатика, физика и другие точные науки, сообщила министр образования Московской области Ингрид Пильдес.

«Мы отмечает прирост по профильной математике, информатике, а также видим небольшой прирост по химии, биологии и физике. Активнее всего по этим направлениям работают округа: Долгопрудный, Дубна, Фрязино, Краснознаменск и Электросталь», — сказала Пильдес.

Она отметила, что Лотошино, Котельники, Зарайск, Талдомский и Рузский округа имеют скромные успехи по упомянутым направлениям. Пильдес добавила, что с ответственными лицами проведут разъяснительную работу.

Ранее Андрей Воробьев призвал активно продолжать работу по строительству новых школ и капитальному ремонту уже действующих.

«Идет большая работа по капитальному ремонту, я очень рассчитываю на мнение глав (муниципалитетов — ред.) и ваших коллег, которые занимаются сферой образования, что рассмотрение вопроса оптимального строительства и ремонта школ, важность этой работы вам ясна», — сказал губернатор.