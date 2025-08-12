Названы самые опасные профессии в России и мире
Фото - © Конкурс профмастерства среди пожарных и спасателей в Подольском центре подготовки МЧС/Медиасток.рф
По данным Росстата, в 2024 году на рабочих местах в России погибло 1138 человек, что подчеркивает серьезность проблемы охраны труда. Директор по развитию PRonline Дмитрий Трепольский рассказал «Газете.Ru»о самых опасных профессиях и зарплатах, которые получают их представители.
Первое место в рейтинге заняла профессия шахтера. Коэффициент смертности: 0,025 человека на 1 млн т добычи угля.
Второе — пожарный. Коэффициент смертности: 1,9 на 100 тысяч человек.
Третье — рыбак. Коэффициент смертности: 21,7 на 100 тысяч человек.
На четвертом месте — строитель. Коэффициент смертности: 4,4 на 100 тысяч человек.
На пятом — спасатель. Коэффициент смертности: 1,17 на 100 тысяч человек.
В список также вошли лесоруб, водитель-дальнобойщик, оператор нефтяной платформы, электромонтер высоковольтных линий, а также работник по утилизации отходов.