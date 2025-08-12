Фото - © Конкурс профмастерства среди пожарных и спасателей в Подольском центре подготовки МЧС/Медиасток.рф

сегодня в 16:11

Названы самые опасные профессии в России и мире

По данным Росстата , в 2024 году на рабочих местах в России погибло 1138 человек, что подчеркивает серьезность проблемы охраны труда. Директор по развитию PRonline Дмитрий Трепольский рассказал «Газете.Ru» о самых опасных профессиях и зарплатах, которые получают их представители.

Первое место в рейтинге заняла профессия шахтера. Коэффициент смертности: 0,025 человека на 1 млн т добычи угля.

Второе — пожарный. Коэффициент смертности: 1,9 на 100 тысяч человек.

Третье — рыбак. Коэффициент смертности: 21,7 на 100 тысяч человек.

На четвертом месте — строитель. Коэффициент смертности: 4,4 на 100 тысяч человек.

На пятом — спасатель. Коэффициент смертности: 1,17 на 100 тысяч человек.

В список также вошли лесоруб, водитель-дальнобойщик, оператор нефтяной платформы, электромонтер высоковольтных линий, а также работник по утилизации отходов.