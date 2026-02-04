сегодня в 17:54

Названы самые необычные залоги компаний для кредитов в 2025 году

Сбер рассказал о самых необычных залогах, которые компании предлагали в обеспечение кредитов в 2025 году. Клиенты банка предлагали в качестве обеспечения как традиционные, так и самые необычные активы — от макета Луны до садовых фигур любимых мультипликационных персонажей. Банк также рассматривал и принимал в качестве залога коллекционные и декоративные предметы: садовые фигуры в виде любимых героев детства ― Крокодила Гены и Чебурашки, а также японский каменный фонарик Рокакку Икекоми, бриллианты, картины и театральные декорации.

Отдельную категорию составили работающие бизнес-активы. В том числе рыбоводный завод по разведению лосося, ферма по выращиванию шампиньонов, передвижной кинотеатр и оборудование для кинотеатров.

Общая стоимость всех объектов, прошедших экспертизу в 2025 году, превысила 45 трлн рублей. При этом стоимость самого дорого залога в портфеле банка составила 2 трлн рублей.