Названы рецепты приготовления риса тремя оптимальными способами

Чтобы рис после варки не оказался твердым, недоваренным или слишком клейким, нужно соблюдать рецепт. О нюансах приготовления блюда рассказывает Общественная Служба Новостей .

Перед варкой рис нужно замочить в воде на 30-60 минут.

Затем необходимо определиться со способом приготовления. От этого будет зависеть длительность готовки.

Чтобы отварить рис в кастрюле, необходимо налить в нее воду, посолить и дать закипеть. Затем установить минимальный огонь, засыпать внутрь рис и накрыть крышкой. Когда продукт сварится, ему нужно дать постоять 15-20 минут.

Чтобы приготовить рис на сковороде, его надо обжаривать в течение трех-четырех минут, параллельно с этим перемешивая. Далее нужно добавить специи, влить в сковородку горячую воду, помешать рис и довести до кипения. Когда жидкость закипит, нужно выставить минимальный огонь, накрыть сковородку крышкой и оставить на 10-15 минут.

Сварить рис можно и в микроволновке. Для этого нужно выложить продукт в посуду и залить водой. Потом необходимо добавить соль и специи. После этого накрыть посуду крышкой и готовить на предельном огне на протяжении семи минут до тех пор, пока не закипит вода. После этого нужно установить минимальную мощность и варить рис на протяжении 10 минут.