Названы регионы-лидеры по числу происшествий с велосипедистами и самокатчиками

Ростовская область и Санкт-Петербург стали лидерами антирейтинга регионов по количеству происшествий с самокатчиками. При этом велосипедисты чаще всего попадают в происшествия в Ростовской области и Краснодарском крае, следует из совместного исследования Страхового Дома ВСК и экосистемы для бизнеса Контур.

Аналитики в рамках этого исследования перечислили субъекты РФ, где в 2025 году зафиксировано максимальное число происшествий. Для велосипедистов наиболее частыми местами ЧП стали Ростовская область (26% от общего числа), Краснодарский край (10%), а также Татарстан, Пермский край, Курганская и Нижегородская области (по 7% в каждом). Что касается самокатчиков, то основная доля инцидентов пришлась на Ростовскую область и Санкт-Петербург (по 25%).

При этом эксперты подчеркивают, что все происшествия с самокатами не заканчивались серьезными травмами, требовавшими помещения в стационар. При падении с самоката застрахованные лица в среднем получали выплату в размере 23,6 тыс. рублей.

В случае с велосипедистами в 93% эпизодов также не потребовалась стационарная медицинская помощь; однако в 7% случаев пострадавшим все же пришлось обратиться в больницу. Средняя страховая выплата здесь составила 9,4 тыс. рублей.

Согласно данным аналитиков, на двух крупнейших маркетплейсах в период с марта по сентябрь 2025 года россияне заказали свыше 700,5 тыс. самокатов, что на 30% больше, чем в 2024 году, на общую сумму 2,5 млрд рублей. Средняя цена покупки достигла 3 720 рублей. Было приобретено также 223,6 тыс. велосипедов, что в 2,5 раза превышает показатели сезона-2024, на сумму 3,2 млрд рублей. Наиболее типичная стоимость велосипеда составила 13 923 рубля.

Кроме того, возросла популярность электросамокатов: с весны до начала осени текущего года было куплено более 30,5 тыс. таких устройств, что почти в 3 раза больше, чем в аналогичный период прошлого года. Общая выручка продавцов от их реализации превысила 738,3 млн рублей, увеличившись втрое по сравнению с прошлогодним сезоном. При этом средний чек на электросамокаты несколько снизился и составил 20,7 тыс. рублей (-12,55% к прошлому году).

Однако, несмотря на трехкратный рост продаж, электросамокаты все еще значительно проигрывают в спросе на маркетплейсах обычным самокатам и велосипедам: как и в прошлом сезоне, продажи немоторизированных средств индивидуальной мобильности превосходят количество проданных электросамокатов в десятки раз.