Названы причины жестокости подростков

Психолог-психоаналитик центра «Семья» Екатерина Быкова объяснила, что подростковая жестокость чаще всего связана с непроработанными детскими тревогами и проблемами в семье, сообщает «ФедералПресс» .

В начале апреля в Добрянке ученик нанес учителю смертельные ножевые ранения, а в поселке Винзили школьник порезал двоих детей. По словам специалиста, подобные вспышки агрессии редко возникают внезапно.

«Агрессия у подростков — не признак испорченности нравов, а чаще всего следствие непроработанных тревог и страхов, зародившихся еще в раннем детстве. В 97% случаев эти переживания связаны с отношениями с близкими взрослыми», — рассказала Екатерина Быкова.

Она пояснила, что первые импульсивные реакции появляются еще в дошкольном возрасте. Если родители спокойно выстраивают границы и не отвечают агрессией на агрессию, ребенок учится управлять эмоциями. При чрезмерной жесткости или, наоборот, вседозволенности тревога накапливается.

К подростковому возрасту внутренний конфликт усиливается из-за гормональных изменений. Подавленные эмоции могут переноситься на «замещающие» фигуры, например на учителей.

«Жестокость подростков — это все-таки не ради зла, а такая защита от страха быть униженным людьми, которые должны давать опору», — отметила психолог.

По мнению специалиста, решить проблему можно через четкие границы, эмоциональную поддержку и открытый диалог в семье.

