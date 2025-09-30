Названы правила деликатного увольнения с работы

Эксперты рекомендуют жителям Санкт-Петербурга лично вручать заявление об увольнении своему руководителю. По словам бизнес-тренера Ильи Глазырина, правильное завершение трудовых отношений поможет сохранить профессиональную репутацию и не испортить отношения с бывшим работодателем, сообщает «МК в Санкт-Петербурге» .

Специалист посоветовал жителям Северной столицы назначать короткую личную встречу с руководителем и начать разговор с благодарности за полученный опыт и возможности. Только после этого сообщите о своем решении уйти. Деликатный способ увольнения может принести пользу в будущем.

Не рекомендуется отправлять заявление по электронной почте или оставлять его на столе начальника. Такие способы могут негативно повлиять на вашу профессиональную репутацию и закрыть двери для будущего сотрудничества.

Глазырин отметил, что первым о решении уйти с работы должен узнать руководитель, а не коллеги. Специалист предупредил, что преждевременное информирование сотрудников может привести к распространению недостоверных слухов о причинах ухода, которые могут дойти до начальства в искаженном виде. Кроме того, некоторые недобросовестные коллеги могут использовать эту информацию в своих интересах.

При решении уволиться нужно быть готовым к тому, что начальство может попытаться удержать сотрудника. Эксперт рекомендовал в таких ситуациях сохранять позитивный настрой и дружелюбие, но твердо дать понять, что решение окончательное и пересмотру не подлежит.

