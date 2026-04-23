Названы победители турнира по точным наукам «Умножая таланты»

Среди 76 финалистов за основную награду — дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в восемь вузов по всей стране — боролись 6 участников из Москвы.

В 2026 году в турнире приняли участие более 3 тыс. учащихся 8–11 классов из 10 регионов РФ. Заключительный этап турнира прошел в Санкт-Петербурге.

В течение трех дней участники турнира решали актуальные задачи нефтегазовой отрасли в сферах нефтехимии, математического моделирования и цифровых технологий. Самые юные знакомились с основами лабораторного анализа и обслуживания оборудования. Итоги олимпиады были подведены на финальной презентации проектов. Жюри из экспертов «Газпром нефти» и академических партнеров проекта оценивало глубину проработки задач, оригинальность решений и потенциал их применения.

«Сегодня образование — не только в аудиториях, важно понимать, как все, что мы изучаем, работает в жизни. Турнир помогает школьникам увидеть эту закономерность: участники предлагают решения задач, тестируют свои расчеты и модели в рамках масштабных технологических проектов и получают обратную связь от опытных инженеров и преподавателей. Турнир охватывает сразу несколько профессиональных профилей, что дает школьникам возможность попробовать себя в разных ролях — от геолога до программиста. Это помогает найти свое призвание. Благодаря проекту подросткам легче определиться с профессией, вузом, колледжем или техникумом, где они хотят учиться, и начать работать в ведущих промышленных и научно‑технических компаниях страны», — уточнила директор программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть» Ярина Сугакова.

Помимо практической работы, школьники посетили университеты Северной столицы и стали участниками насыщенной культурной программы с экскурсиями по городу. Учителя, которые приехали в Санкт-Петербург вместе со своими воспитанниками, прошли программу повышения квалификации для педагогов. Она была посвящена профориентационным урокам для школьников и семинарам по использованию искусственного интеллекта для создания образовательных программ.

«Мы рады успехам ребят, которые выбирают для себя карьеру в промышленности, и всячески их поддерживаем. Специалисты предприятия, которые участвуют в жюри регионального этапа турнира, отмечают ежегодно растущий уровень проработки проектов школьников. Старшеклассники вполне по-взрослому подходят к решению сложных инженерных задач. В будущем местом, где они с успехом смогут применить свои знания и наработки, может стать Московский НПЗ. Портфолио участника турнира „Умножая таланты“ поможет с трудоустройством на наше предприятие, где созданы все условия для быстрого старта карьеры молодого специалиста», — заключил пресс-секретарь Московского НПЗ Федор Казанцев.