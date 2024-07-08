Названы основные меры поддержки семей в Москве

В День семьи, любви и верности мэр Москвы Сергей Собянин назвал основные меры поддержки семей. Среди них градоначальник выделил наличие в столице семейных и реабилитационно-образовательных центров, сообщает «Вечерняя Москва».

«Создаем в столице все возможности для комфортной жизни семей. Постоянно совершенствуем адресный подход к мерам социальной поддержки», — заявил Собянин.

Глава города рассказал, что в Москве работают семейные места для помощи гражданам, оказавшимся в трудных жизненных ситуациях, а также реабилитационно-образовательные центры. Еще в Москве введен новый стандарт акушерско-гинекологической помощи.

Для юных москвичей работают многофункциональные школы с более чем 130 тыс. разных секций и кружков. Также в Москве действуют уникальный проект «Московское долголетие» и служба ранней помощи.