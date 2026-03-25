Названы округа в Подмосковье, которые под особым вниманием из-за угрозы паводка

В Луховицах, Дубне и Талдоме уже проведены работы по предотвращению паводка: установлены защитные сооружения, взорван лед на реках, сообщил журналистам заместитель начальника Главного управления МЧС России по Московской области (по гражданской обороне и защите населения), полковник Артем Иваницкий.

«Традиционно у нас ситуация складывается в городских округах Луховицы, Дубна, Талдом. Там у нас спланированы мероприятия. Как раз в Дубне мы проводили тактико-специальные учения по защите особой экономической зоны. Там у нас спланирована работа сил и средств. Там два участка, на которых будут установлены и сейчас уже подготовлены площадки под установку водоналивных дамб — порядка 1,1 тыс. метров. Также предусмотрены насосные станции повышенной производительности, которые будут откачивать талые воды и не допускать подтопления тех участков, которые мы защищаем», — сказал Иваницкий.

Он добавил, что в Талдоме были произведены превентивные мероприятия.

«То есть, помимо чернения и распиловки на территории всей области, как раз в Талдоме при поддержке центра „Лидер“ и Ногинского спасательного центра нашими специалистами „Мособлпожспаса“ проводились взрывные работы на затороопасном участке. Это реки Дубна и Сестра. Взрывные работы проведены, соответственно это позволяет нам снизить нагрузку на данном участке», — отметил замначальника.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в каждом муниципальном образовании региона ведутся работы по недопущению подтоплений.

«Чувствительная тема, потому что она касается каждого. <...> Проводятся мероприятия по недопущению подтоплений. Я уверен, в каждом городе и в каждом муниципалитете соответственно такие работы ведутся», — сказал Воробьев.

