Названы округа Тулы с самым грязным воздухом

сегодня в 17:51

Советский, Пролетарский и Привокзальный округа стали лидерами Тулы по загрязнению атмосферы. Эти данные содержит стратегия развития города до 2036 года, сообщает телеканал «Первый Тульский» .

В Советском округе сосредоточены главные транспортные артерии, и основной источник загрязнения здесь — выхлопные газы. В Пролетарском округе нагрузку создают промышленные объекты и грузовой транспорт. В Привокзальном округе, на юге Тулы, фиксируют высокий уровень загрязнения диоксидом азота.

Тула, Липецк и Ярославль дают более 73% всех выбросов в Центральном федеральном округе. По объему выбросов на душу населения Тула уступает только Липецку.

Газообразные и жидкие вещества составляют 93,5% загрязнений, твердые — 6,5%. В составе первой группы 86,8% приходится на оксид углерода, 6,4% — на оксид азота, 3,2% — на диоксид серы, 1,7% — на летучие органические соединения, 1,6% — на углеводороды.

Жители чаще всего жалуются на промышленные выбросы, выхлопные газы и недостаточную экологическую ответственность бизнеса.

Снизить нагрузку на окружающую среду власти планируют в рамках проекта «Тула – город коммунального благополучия». Улучшению ситуации также должны способствовать модернизация трамвайного и троллейбусного парков и дорожной инфраструктуры.

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